Crossroads: il trailer d'annuncio promette azione multiplayer e creature demoniache

In attesa di novità sul gameplay di Diablo IV, i giocatori ansiosi di affrontare in-game schiere di creature demoniache possono appuntarsi il nome di Crossroads.

Gli sviluppatori di Piece of Cake Studios hanno infatti da poco annunciato una nuova avventura multiplayer di stampo cooperativo, che mette in scena epici scontri tra esseri umani e possenti demoni. Sullo sfondo degli Stati Uniti d'America, Crossroads vede i giocatori fronteggiare la misteriosa apertura di portali in grado di collegare il nostro mondo con una dimensione sovrannaturale. Da quest'ultima, neanche a dirlo, schiere di mostri senza nome sono già pronti a varcare il confine con il nostro universo.

Da queste premesse, prende il via un Action multiplayer di stampo cooperativo, all'interno del quale i giocatori dovranno collaborare per abbattere letali demoni. Tra creature colossali e più tradizionali vampiri, Crossroads trasforma i giocatori in veri e propri cacciatori del sovrannaturale. L'obiettivo, ogni volta, sarà quello di sigillare per sempre i portali che hanno portato la pericolosa creatura nella dimensione degli esseri umani.



Per festeggiare l'annuncio di Crossroads, Piece of Cake Studios ha pubblicato un primo trailer, che potete visionare in apertura a questa news. Al momento, non sono invece stati offerti dettagli su periodo di uscita del gioco e piattaforme supportate.