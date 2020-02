Crossy Road Castle disponibile in esclusiva per Apple Arcade

Il team Hipster Whale ha annunciato l'arrivo di Crossy Road Castle in esclusiva su Apple Arcade. Il nuovo gioco della celebre serie è ora disponibile su iPhone, iPad ed Apple TV per gli abbonati al servizio.

Crossy Roads Castle è un gioco pensato per dare il meglio in multiplayer co-op pur supportando anche il gioco in singolo, di seguito le principali caratteristiche:

Gioca in compagnia : pensato come gioco arcade per piattaforme cooperative. Puoi anche giocare in solitaria, ma ci si diverte sempre di più in compagnia, non trovi?

: pensato come gioco arcade per piattaforme cooperative. Puoi anche giocare in solitaria, ma ci si diverte sempre di più in compagnia, non trovi? Connessione facile : collega tutti i giocatori su un solo dispositivo con diversi controller di gioco o connettetevi con più dispositivi (o un mix dei due, a seconda delle necessità)

: collega tutti i giocatori su un solo dispositivo con diversi controller di gioco o connettetevi con più dispositivi (o un mix dei due, a seconda delle necessità) Colleziona tutt o: sblocca Pollo Crossy e amici. Indossa cappelli ridicoli

o: sblocca Pollo Crossy e amici. Indossa cappelli ridicoli Trova cose nuove : con livelli e variazioni generati gradualmente, le tue avventure nella torre saranno sempre diverse

: con livelli e variazioni generati gradualmente, le tue avventure nella torre saranno sempre diverse Sconfiggi un'enorme aquila furibonda : perché è così fuori di sé?

: perché è così fuori di sé? Gioca offline : niente Internet? Nessun problema. Interamente disponibile offline

: niente Internet? Nessun problema. Interamente disponibile offline Ottieni nuovi contenuti: aggiunta continua di nuove torri e personaggi

"Crossy Road Castle è un'infinita torre rotante di caotico divertimento arcade, piena di segreti, oggetti da collezionare, incontri con i boss e caos multiplayer. Riunisci la tua famiglia e i tuoi amici e vedi fino a che punto riesci a salire sulle torri. Con i livelli generati in modo procedurale, la tua corsa sulle torri sarà ogni volta diversa. Gioca da solo o con gli amici; con i controlli touch o i controller della console. Anche un bambino di 4 anni può unirsi al divertimento con il multiplayer progettato per il gioco di gruppo."