Crowsworn: la campagna Kickstarter del gioco 'alla Hollow Knight' è un successo strepitoso

L'interesse suscitato dal primo trailer di Crowsworn ha fatto da volano alla campagna di raccolta fondi di Moongose Rodeo: la somma ottenuta dalla software house indie tramite il crowdfunding su Kickstarter ha infatti superato di quasi dieci volte la cifra richiesta inizialmente per garantire lo sviluppo del progetto.

Nel momento in cui scriviamo, manca poco meno di un giorno alla chiusura della campagna Kickstarter e l'obiettivo minimo di circa 85.000 euro, già raggiunto nelle battute iniziali del crowdfunding di Crowsworn, è stato letteralmente surclassato dagli oltre 725.000 euro piovuti nelle casse della casa di sviluppo canadese.

La mole di denaro ottenuta dal team di Moongose Rodeo servirà per sostenere lo sviluppo multipiattaforma di questo metroidvania dark ispirato a Hollow Knight, con versioni destinate agli appassionati del genere su Steam (PC, Mac e Linux) e su console Nintendo, Sony e Microsoft. La realizzazione del progetto, però, richiederà diversi mesi, a giudicare dalla lunga lista delle aggiunte contenutistiche previste in funzione degli obiettivi superati dalla campagna di raccolta fondi.

Grazie ai finanziamenti ottenuti dai baker di Kickstarter, gli autori di Crowsworn introdurranno le modalità Boss Rush e Nightmare, l'arena del Tribunale dei Dannati per combattere orde di nemici, il doppiaggio per i dialoghi, delle scene in cinematica per la storia, due regioni della mappa da esplorare nella fase endgame e le Isole di Vlandar come espansione gratuita post-lancio. Rimaniamo perciò in attesa di scoprire la cifra finale della campagna di crowdfunding su Kickstarter e, soprattutto, di conoscere la finestra di commercializzazione indicativa per il metroidvania Crowsworn.