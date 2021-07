Crowsworn finanziato: trailer per il metroidvania a tema Bloodborne, Hollow Knight, DMC

Dopo la presentazione del primo trailer di Crowsworn, il team indipendente di Mongoose Rodeo ha finalmente presentato la produzione alla community di Kickstarter.

Dopo l'interesse sollevato dal reveal del titolo, gli aspiranti finanziatori non si sono fatti attendere, con il progetto che ha raggiunto la cifra richiesta dagli autori in sole tre ore! A fronte di un obiettivo di 85.000 euro circa, Mongoose Rodeo può al momento già contare su di un budget di oltre 140.000 euro, destinato con tutta probabilità ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni. La campagna Kickstarter di Crowsworn si protrarrà infatti ancora per 29 giorni, con già nuovi obiettivi che si affacciano all'orizzonte, tra i quali la possibile aggiunta di una modalità Boss Rush.



Con uno stile estetico che richiama con forza l'immaginario di Hollow Knight, il metroidvania non include tra le proprie fonti di ispirazione solo il successo di Team Cherry, ora impegnata nello sviluppo di Hollow Knight: Silksong. Mongoose Rodeo cita infatti anche lo stile di Bloodborne e la dinamicità del gameplay della serie Devil May Cry. Per presentare ufficialmente la campagna Kickstarter, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer di Crowsworn, che potete visionare direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?