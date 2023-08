Crowsworn, il metroidvania tra Bloodborne e Hollow Knight rinviato: ma c'è un trailer

Come anticipato dal team di Mongoose Rodeo negli ultimi giorni, sono infine arrivati nuovi aggiornamenti sullo sviluppo di Crowsworn, l'interessante metroidvania ispirato a Bloodborne e Hollow Knight.

In occasione del secondo anniversario del lancio della campagna Kickstarter del gioco, gli autori hanno pubblicato un update indirizzato alla community. Scusandosi con i sostenitori, Mongoose Rodeo ha confermato che - a dispetto delle previsioni iniziali - Crowsworn non arriverà nel dicembre 2023. Le ragioni del posticipo, spiega il team, sono paradossalmente legate all'estremo successo del crowfunding del metroidvania. Con fondi per Crowsworn dieci volte più estesi di quanto previsto, la software house ha infatti avuto bisogno di diverso tempo per rivedere le meccaniche di gioco e ampliarne le ambizioni.

Per farsi perdonare del protrarsi dell'attesa, Mongoose Rodeo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'avventura ispirata a Bloodborne, Devil May Cry e Hollow Knight. Disponibile in apertura a questa news, il filmato sembra suggerire intriganti poteri in arrivo per il protagonista di Crowsworn. A ritmo di musica, il guerriero armato di falce e pistole dà sfoggio delle proprie doti in combattimento, all'interno di un decadente immaginario in due dimensioni.



Ancora nessuna informazione su quella che sarà la nuova finestra di lancio di Crowsworn, con l'Indie che si farà dunque attendere ancora per qualche tempo.