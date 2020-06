Crucible: Amazon 'snellisce' l'hero shooter e taglia due modalità su tre

La falsa partenza di Crucible spinge gli Amazon Game Studios a operare una profonda revisione all'offerta ludica e contenutistica del loro ultimo hero shooter attraverso l'abbandono di due delle tre modalità accessibili al lancio.

In un diario di sviluppo che illustra gli interventi compiuti e le novità in arrivo con i prossimi update di Crucible, gli autori dello sparatutto sci-fi votato al multiplayer in arena riferiscono di aver rimosso le modalità Alpha Hunters e Harvester Command, la prima incentrata su sfide battle royale a coppie e la seconda basata sulla cattura di diversi punti di controllo.

La sola attività accessibile dagli utenti di Crucible rimane perciò Heart of the Hives, con sfide PvE a squadre ambientate in scenari popolati da creature giganti. Nel confermare la chiusura di due delle tre modalità di lancio, il team di Crucible spiega che "la community si è radunata attorno a Heart of the Hives in modo straordinario. Andando avanti,rivolgeremo tutti i nostri sforzi verso questa modalità per fare in modo che si evolva e cresca costantemente".

Nell'attesa di conoscere il destino del "nuovo" Crucible votato interamente alle battaglie PvE, vi lasciamo al nostro speciale in cui approfondiamo i punti di forza e di debolezza di Crucible che lancia la sfida agli hero shooter più famosi come Overwatch, l'iconico sparatutto multiplayer di Obsidian.