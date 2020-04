Crucible in arrivo? Il lancio del gioco Amazon Game Studios a breve, per il NYT

Continuano a rincorrersi le voci di corridoio collegate alle attività condotte dal colosso di Jeff Bezos in ambito videoludico: tra queste l'imminente pubblicazione di un nuovo titolo firmato Amazon Game Studios.

A rilanciare la notizia è il The New York Times: in un report, lo storico quotidiano statunitense ha recentemente dedicato la propria attenzione alle attività in cantiere presso i team. Oltre a riferire della presunta intenzione di entrare nel settore del videogioco in streaming tramite il lancio di Project Tempo, nome in codice per una piattaforma cloud targata Amazon, la fonte afferma che a brevissimo potrebbe approdare sul mercato videoludico Crucible.

Quest'ultimo è uno sparatutto in terza persona dalle atmosfere sci-fi, da tempo in sviluppo presso gli Amazon Game Studios. Al suo interno, i giocatori dovranno cooperare con i propri compagni di squadra per sconfiggere pericolose creature aliene, raggiungere precisi obiettivi e avere la meglio sugli avversari. Attualmente, Crucible è privo di una precisa data di pubblicazione, ma secondo quanto riferito dal The New York Times quest'ultima sarebbe decisamente imminente. Secondo la testata, dopo una serie di rinvii interni determinati dall'emergenza Coronavirus/COVID-19, il gioco sarebbe infatti pronto a debuttare durante il mese di maggio.



In attesa di eventuali conferme, ricordiamo che il prossimo mese vedrà inoltre il debutto dell'MMO New World su PC, sempre creato dagli Amazon Game Studios.