Crucible peggio di Battleborn: falsa partenza per l'hero shooter di Amazon

A una settimana dal lancio di Crucible, il nuovo sparatutto gratuito di Amazon non sembra aver riscosso il successo sperato dai suoi autori, a giudicare dalle statistiche condivise da SteamCharts sul numero medio di giocatori connessi in contemporanea ai server dell'hero shooter del colosso statunitense.

Come certificato dai dati estrapolati da SteamCharts, nell'importante finestra temporale della prima settimana dal lancio di Crucible l'ultima fatica videoludica gratuita di Amazon ha registrato un picco massimo di soli 10.600 giocatori connessi, un numero superiore ai 7.480 utenti di LawBreakers di Cliff Bleszinski ma inferiore al picco dei 12.070 giocatori collegati in contemporanea a Battleborn nei sette giorni successivi all'uscita.

Il raffronto tra Crucible e lo sfortunato hero shooter di Gearbox Software (la casa di sviluppo di Borderlands 3) testimonia la scarsa popolarità dello sparatutto in arena degli Amazon Game Studios: nel momento in cui scriviamo, ad esempio, il titolo "vanta" un picco massimo di circa 4.400 giocatori giornalieri, piazzandosi quasi in fondo alla classifica dei 200 titoli più giocati su Steam.

Mentre attendiamo di scoprire se in futuro il nuovo sparatutto di Amazon saprà risollevarsi e attrarre l'interesse degli appassionati del genere, vi rimandiamo al nostro speciale su Crucible che lancia la sfida agli hero shooter più blasonati come Overwatch.