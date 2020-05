Crucible: quale Cacciatore scegliere? Abilità e armi, guida ai personaggi

Quale cacciatore scegliere in Crucible, il nuovo hero shooter free-to-play di Amazon? Per aiutarvi nella scelta, in questa mini-guida daremo uno sguardo ravvicinato alle abilità, le caratteristiche e le armi di tutti i personaggi del roster di Crucible attualmente disponibili.

Al momento il roster di Crucible è composto da 10 cacciatori. Ognuno di essi è caratterizzato da abilità e armi che lo rendono adatto a un particolare stile di gioco. Per aiutarvi a scegliere i cacciatori che fanno più al caso vostro, di seguito vi forniremo una panoramica su tutti i personaggi del roster.

Earl

Sebbene Earl sia munito di un quadricannone a fuoco rapido, è troppo massiccio per essere considerato un cannone di vetro. La sua massa imponente gli conferisce molta salute e la forza necessaria per trasportare un motore a reazione in grado di scaraventarlo sul campo di battaglia.

Arma - Fuoco (tasto sinistro del mouse): Fa sparare Misty, incrementando il turbosparo. Il turbosparo aumenta la cadenza di fuoco nel tempo.

Arma - Intensità (tasto destro del mouse): Spara una raffica di proiettili esplosivi e aumenta il turbosparo.

Movimento - Postbruciatore (shift sinistro): Schizza in avanti ad alta velocità.

Ausiliaro - Sfiatatoi di Ritono (E): Respinge i nemici e blocca i proiettili nelle vicinanze.

Firma - Pausa Rinfrescante (Q): Bevi una bibita che ripristina immediatamente la tua salute.

Capitano Mendoza

Il capitano Mendoza è un veterano dell'Unità che predilige un approccio pragmatico alla battaglia. È un classico cacciatore di Essenza con abilità di rigenerazione della salute e di copertura che gli consentono di resistere durante i combattimenti più duri.

Arma - Fuoco (tasto sinistro del mouse): Spara colpi rapidi dal fucile a impulsi.

Arma - Visuale Mirino (tasto destro del mouse): Tieni premuto per aumentare la precisione del fucile. Rallenta gli spostamenti.

Movimento - Sprint (shift sinistro): Tocca o tieni premuto per spostarti più rapidamente.

Ausiliaro - Granata Stordente (E): Lancia una granata stordente che acceca i nemici.

Firma - Rifornimento (Q): Richiede un kit medico e un bunker. Il bunker respinge gli avversari all'atterraggio.

Summer

Summer può far uso delle sue abilità di fuoco quanto vuole... almeno fino a quando il suo speciale lanciafiamme doppio non si surriscalda, arrestandosi temporaneamente. Un po' di rischio rende le cose più interessanti, non trovate?

Arma - Lanciafiamme (tasto sinistro del mouse): Genera un cono di fiamme continuo. I nemici non bloccano la linea di fuoco. Genera calore. Le abilità si disattivano quando si surriscaldano.

Arma - Palla di Fuoco (tasto destro del mouse): Spara una palla di fuoco a lunga distanza che esplode quando colpisce il bersaglio. Genera calore.

Movimento - Propulsori Infuocati (shift sinistro): Salta in alto e in avanti. Genera calore.

Ausiliaro - Scintilla di Accensione (E): Genera un'esplosione che respinge sia te che gli avversari. Genera calore.

Firma - Spirale Magmatica (Q): Genera colate di magma fiammeggiante che si spostano in senso circolare. Genera calore.

Tosca

Tosca è un agente del caos, perciò i combattimenti in stile "chi vince prende tutto" che si svolgono su Crucible sono perfetti per lei. Con il suo fucile a pompa ad alta tecnologia e il teletrasporto a corto raggio, è in grado di uccidere i nemici e di fuggire via sana e salva. Se volessi organizzare un combattimento leale contro Tosca, perderesti in partenza.

Arma - Fuoco (tasto sinistro del mouse): Spara una raffica di proiettili all'acido.

Arma - Adesivo Alfa (tasto destro del mouse): Lancia un composto esplosivo che infligge danni ai bersagli e li rallenta.

Movimento - Teletrasporto (shift sinistro): Teletrasporto a corto raggio nella direzione verso cui ti stai muovendo. Permette di passare attraverso gli ostacoli.

Ausiliaro - Occhiali a Raggi X (E): Rileva immediatamente tutti gli avversari nel raggio di 50 metri davanti a te.

Firma - Elettronuvola (Q): Genera una cortina di fumo che impedisce ai nemici di localizzarti e ostruisce il loro campo visivo.

Bugg

Non lasciarti ingannare dall'aspetto adorabile di questo robot: Bugg è in grado di rallentare i nemici, fare da scudo agli alleati e utilizzare torrette organiche per perforare il nemico. Per questo, non bisogna sottovalutarlo in battaglia.

Arma - Spray (tasto sinistro del mouse): Danneggia i nemici e attiva i baccelli.

Arma - Baccello (tasto destro del mouse): Spara un baccello che può essere attivato tramite lo spray.

Movimento - Propulsori (shift sinistro): I propulsori ti spingono in avanti e verso l'alto.

Ausiliaro - Disinfestazione (E): Crea sotto di te un'area d'effetto che danneggia e rallenta i nemici.

Firma - Protezione Totale (Q): Tu, i tuoi baccelli, le tue piante e gli alleati nelle vicinanze ottenete uno scudo rinforzato temporaneo.

Shakirri

Shakirri è un'abile cacciatrice che preferisce affrontare i suoi nemici faccia a faccia. Estremamente rapida e precisa, sconfigge i suoi nemici con stile ed eleganza. L'impareggiabile determinazione e fiducia in se stessa le permettono di non arrendersi mai.

Arma - Spara/Fendente (tasto sinistro del mouse): In modalità pistola: Fai fuoco con la pistola. In modalità spada: Attacca con la tua spada.

Arma - Colpo Devastante/Visuale Mirino (tasto destro del mouse): In modalità spada, scatena un'ondata di energia che annienta gli avversari. In modalità pistola, tieni premuto per migliorare la precisione dell'arma.

Movimento - Scambio Arma (shift sinistro): Alterna spada e pistola come arma principale. In modalità spada ti muovi più rapidamente.

Ausiliaro - Scudo Olografico (E): Erige uno scudo di forza che devia i proiettili e respinge gli attacchi in mischia.

Firma - Cupola di Forza (Q): Crea una cupola che respinge gli attacchi e impedisce ai nemici di avvicinarsi.

Drakahl

Drakahl è il rappresentante più spietato di una razza feroce e bellicosa. La sua forza brutale unita a una ferocia psicotica ne fanno uno dei lottatori più pericolosi della galassia.

Arma - Trancia (tasto sinistro del mouse): Colpisci con l'ascia vibronica.

Arma - Impulso Sonico (tasto destro del mouse): Emetti un impulso sonico dall'ascia vibronica.

Movimento - Corsa (shift sinistro): Scatta nella direzione verso cui è rivolta la visuale.

Ausiliaro - Ascia di Risonanza (E): La tua ascia emana potenza. Scegli tra un attacco ad area rotante che provoca danni nel tempo o un attacco ad area stordente. Durante la risonanza, Trancia si trasforma in Vortice di risonanza: un attacco rotante che fa sanguinare i nemici. Mentre risuona, l'Impulso sonico si trasforma in Scossa di risonanza: attacco a onda d'urto che stordisce e infligge danno agli avversari nelle vicinanze.

Firma - Ruggito modalità Ferocia (Q): Ti inferocisci. Scegli tra un letale attacco con artiglio o un attacco in presa a distanza. In modalità Ferocia, Trancia si trasforma in Artiglio: un attacco con artiglio che cura nel tempo. Mentre risuona, l'Impulso sonico si trasforma in Presa modalità Ferocia: attacco a corto raggio che porta un nemico verso di te.

Ajonah

Ajonah è una guerriera astuta degli Orisi, una razza di predoni anfibi. Opportunista e mastra della guerriglia, assale il nemico e fa uso di trappole per ottenere un vantaggio sul campo di battaglia.

Arma - Fuoco non Mirato (tasto sinistro del mouse): Spara un arpione.

Arma - Visuale Mirino (tasto destro del mouse): Tieni premuto per aumentare la precisione dell'arpione e aumentarne i danni. Rallenta gli spostamenti.

Movimento - Rampino (shift sinistro): Spara un rampino retrattile. Tieni premuto per oscillare.

Ausiliaro - Mina Calamaro (E): Crea una mina che insegue il bersaglio ed esplode rallentando i nemici.

Firma - Coltre di Disturbo (Q): Posiziona un dispositivo che ostacola il rilevamento nella zona. Tocca di nuovo per farlo esplodere.

Sazan

Da ex soldato dell'Unità, Sazan comprende appieno l'importanza di avere gli "strumenti di lavoro" giusti. Le armi che predilige sono l'elettrolama, il fucile a pompa e il fucile a massa inerziale.

Arma - Attacca (tasto sinistro del mouse): Attacca con l'arma equipaggiata.

Arma - Elettrolama (tasto destro del mouse): Equipaggia l'elettrolama, che infligge danni nel tempo a ogni colpo andato a segno. Ricarica l'energia dell'arma.

Movimento - Scatto a Reazione (shift sinistro): Scatta nella direzione verso cui ti stai muovendo.

Ausiliaro - Fucile a Pompa (E): Equipaggia il fucile a pompa, che spara una potente raffica a corto raggio. Ricarica l'energia dell'arma.

Firma - Fucile a Massa Inerziale (Q): Equipaggia il fucile a massa inerziale, che infligge un effetto di rallentamento cumulabile a ogni colpo andato a segno. Ricarica l'energia dell'arma.

Rahi e Brother

Rahi e Brother formano una coppia perfetta: Rahi è il cuore, mentre Brother è la mente, e insieme perseguono la missione di rendere la galassia un luogo migliore per tutti. Inoltre, sono un duo molto efficiente in battaglia, con grandi abilità nei combattimenti ravvicinati, nell'uso dello scudo e nella ricognizione.

Arma - Spara Raggio Laser (tasto sinistro del mouse): Spara un laser che infligge danni perforanti. Attaccare genera piccole quantità di scudi.

Arma - Pugno di Forza (tasto destro del mouse): Attacco in mischia pesante. Consuma gli scudi personali per infliggere danni aggiuntivi.

Movimento - Esplorazione/Sguardo attento di Brother (shift sinistro): Passivo: Quando è con Rahi, Brother rileva tutti i nemici che infliggono danno a Rahi. In Avanscoperta: Brother va alla destinazione stabilita.

Movimento - Alla Riscossa (shift sinistro): Mentre la modalità In Avanscoperta è attiva, tocca di nuovo per teletrasportare Rahi da Brother.

Ausiliaro - Scudo della Giustizia (E): Spara un proiettile che difende gli alleati, accecando i nemici sulla traiettoria.

Firma - Ridici su (Q): Ottieni uno scudo personale che aumenta nel tempo.