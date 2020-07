Crucible non è ancora morto, il gioco di Amazon torna in Closed Beta

Crucible non ha purtroppo riscosso il successo sperato ed è oggi giocato solo da poche decine di persone, Amazon però non ha perso la speranza ed ha annunciato che il gioco tornerà in fase Closed Beta con l'obiettivo di risolvere bug, problemi tecnici e migliorare l'esperienza generale grazie ai feedback della community.

"Stiamo lavorando con un gruppo di giocatori che hanno partecipato alla Beta con l'obiettivo di coinvolgerli nello sviluppo del gioco. Ogni settimana ci prenderemo del tempo per giocare con loro ed ascoltare i suggerimenti proposti", queste le parole di Colin Johanson, responsabile del gioco.

Al momento quindi Crucible tornerà in fase Closed Beta dopo esserne uscito lo scorso 20 maggio, data di lancio ufficiale. Purtroppo il gioco non è stato capace di attirare una fanbase numerose, i primi giorni successivi al lancio sono stati raggiunti picchi di 10.000 giocatorii ma questo numero è rapidamente sceso e oggi raramente supera le poche centinaia di persone connesse in contemporanea.

Amazon però è convinta della bontà del suo prodotto e per questo il colosso dell'eCommerce è pronto a tornare ad investire sullo sviluppo del gioco.