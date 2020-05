Crucible: lo sparatutto gratuito di Amazon si presenta in video

A conferma dei rumor sullo sviluppo di Crucible, Amazon Games e Relentless Studios presentano ufficialmente Crucible, uno sparatutto multiplayer a squadre in procinto di approdare su PC con la formula dei free-to-play.

Il nuovo progetto edito da Amazon ci calerà in un contesto multigiocatore con la promessa di fare felici tutti gli appassionati di TPS tattici a squadre, un genere che sta guadagnando sempre più spazio con il successo incrollabile dell'hero shooter Overwatch, dello sparatutto competitivo Rainbow Six Siege e, più di recente, con Valorant di Riot Games.

Pur essendo incentrato sulle sfide PvP in arena, Crucible si caratterizza per la presenza di un modulo PvE che prevede l'abbattimento di creature aliene e la cattura di obiettivi sensibili nel corso delle battaglie contro la squadra avversaria per la conquista della vittoria. La progressione dell'esperienza di gioco sarà affidata a un sistema di punteggio che andrà a calcolare il punteggio di ciascun team per decretare la vittoria della prima squadra che saprà raggiungere i 100 punti.

Quanto al comparto grafico e allo stile artistico scelto dagli sviluppatori di Relentless per rappresentare a schermo la loro nuova IP, potete farvene un'idea ammirando il primo video gameplay e le immagini di annuncio nell'attesa che si faccia il 20 maggio per scaricare gratis Crucible su PC dalle pagine di Steam.