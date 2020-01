Il coautore di Halo cita il crunch time tra i motivi che lo hanno spinto a lasciare Bungie

Spesso da profani si tende a pensare che lavorare nel mondo dei videogame sia il mestiere più bello del mondo. I numerosi report sul crunch time che stanno girando ormai da un po' però, ci riportano alla dura realtà, e spesso le condizioni di lavoro nell'industria videoludica sono tutt'altro che idilliache.

Il team di Doom Eternal ha già affrontato sessioni di crunch time, ad esempio, e un'associazione di sviluppatori ha esortato CD Projekt RED a ridurre il crunch time. L'ultima voce in ordine di tempo a riguardo, arriva da Marcus Lehto, co-creatore di Halo ed ex dipendente di Bungie, che ora ha fondato il suo nuovo studio, V1 Interactive. Tra i motivi che l'hanno spinto a fare questa scelta, ci sono stati proprio gli eccessivi periodi di lavoro straordinario, per cui Bungie è nota.

"Uno dei motivi per cui ho lasciato Bungie, nonché una delle ragioni per cui alcune persone dell'industria si sono unite a noi qui in V1, è che molti di noi abbiamo visto i lati negativi dei periodi estesi di crunch time, che andavano avanti anche per mesi. Noi non vogliamo ricorrere a quello, mai più. Per cui, qui in V1, uno dei nostri obiettivi principali è quello di creare un'atmostfera dove tutti sono coinvolti in quello che facciamo, per cui c'è una grande responsabilità da parte di tutti, ma in cui viene data voce anche al diritto alla salute di tutti, sia mentale che fisica", ha spiegato Lehto, che poi ha proseguito:

"Dobbiamo far sì che i nostri impiegati abbiano tempo per loro fuori dall'ufficio, per stare con le proprie famiglie. E gli permettiamo di stare a casa quando ne hanno bisogno, per andare al saggio dei loro figli, o se hanno bisogno di un weekend di riposo. Questo è molto importante per me e per tutti qui allo studio".

Ciò però non vuol dire che lo studio non lavori duramente, anzi. Lehto ha detto che in prossimità di una deadline capita di dedicare qualche ora di lavoro in più per una settimana, ad esempio. Se si tratta di periodi di tempo brevi e distanti nel tempo, può anche essere una buona cosa, per avvicinare il team e farli concentrare sullo stesso obiettivo. Ma il crunch time non deve mai andare oltre.

Siete d'accordo con la sua visione?