Crunchyroll si espande con il Game Vault: tanti videogiochi per gli abbonati, ecco i primi

Tra gli anime importati e i doppiaggi bomba di Crunchyroll a novembre, la piattaforma in streaming dedicata agli appassionati di fumetti e anime accoglie ufficialmente il Game Vault, una collezione in costante espansione di videogiochi fruibili 'gratuitamente' dagli abbonati.

L'ultimo prodotto lanciato dai gestori della piattaforma di streaming di proprietà di Sony guarda in direzione di Netflix Games per introdurre, appunto, una collana di videogiochi senza pubblicità o acquisti in-app.

L'accesso al Game Vault di Crunchyroll è possibile da oggi, martedì 7 novembre, per gli abbonati ai tier Mega o Ultimate Fan: almeno per il momento, quindi, gli iscritti al livello Fan sono esclusi dalla promozione. L'offerta di lancio del Game Vault di Crunchyroll comprende cinque titoli:

Captain Velvet: The Jump+ Dimensions

River City Girls

Wolfstride

Behind the Frame: The Finest Scenery

Inbento

Stando a quanto dichiarato da Crunchyroll, "ulteriori funzionalità verranno lanciate in modo incrementale per garantire la stabilità del servizio. Il Game Vault andrà arricchendosi di nuovi titoli a cadenza regolare, proponendo una libreria curata e focalizzata di titoli premium studiati per incontrare i gusti dei fan di anime". Nell'elenco dei titoli per sistemi mobile accessibili attraverso il Game Vault troviamo anche i videogiochi free-to-play prodotti da Crunchyroll Games, come Street Fighter Duel, My Hero Academia: The Strongest Hero e l'imminente action adventure One Punch Man World.