Crunchyroll gratis con Xbox Game Pass Ultimate: come riscattare la ricompensa

Anche nel 2023, Microsoft ha deciso di celebrare il mese degli anime - luglio - con una ricca serie di offerte e promozioni dedicate ai suoi utenti. Una di queste coinvolge tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, i quali possono accaparrarsi un bel po' di giorni di Crunchyroll in versione Premium.

A partire dal prossimo 20 luglio 2023, infatti, gli utenti che hanno un abbonamento attivo alla versione più costosa del servizio potranno riscattare senza alcun costo aggiuntivo un periodo di 75 giorni di Crunchyroll Mega Fan. Chiunque volesse sfruttare questa opportunità per guardare One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen, Bluelock e tantissimi altri anime non dovrà fare altro che recarsi nella sezione delle ricompense direttamente da console (nell'applicazione Xbox Game Pass) oppure su PC dall'app Xbox, in cui è presente la stessa sezione. Una volta cliccata sulla tabella, potrete vedere a schermo tutte le istruzioni per procedere con il riscatto dell'abbonamento gratuito.

La ricompensa in questione resterà a disposizione dei giocatori fino al prossimo 20 ottobre 2023 e il codice che si ottiene aderendo all'iniziativa potrà invece essere riscattato entro e non oltre il 27 ottobre 2023. Questo significa che potrete ottenere l'abbonamento gratis anche iscrivendovi al servizio nei prossimi mesi. A tal proposito, vi ricordiamo che è da pochissimo tornata online la promozione di Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro (valida anche per PC Game Pass, dove le ricompense non sono disponibili) e sulle nostre pagine trovate tutti i consigli su come approfittarne.

Sapevate che dal prossimo settembre non esisterà più l'abbonamento a Xbox Live Gold? Microsoft ha infatti annunciato il nuovo Xbox Game Pass Core, un nuovo tier del servizio che andrà a soppiantare il vecchio abbonamento richiesto per giocare online ed ottenere ogni mese giochi gratis.