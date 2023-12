Crunchyroll sbarca su PlayStation Plus in territori selezionati, anche in Italia?

Sony ha annunciato ufficialmente che, a partire dal 5 dicembre 2023, alcuni specifici programmi targati Crunchyroll sbarcano su PlayStation Plus Premium, andando così ad arricchire la selezione video di Sony Pictures Core, servizio incluso all'interno del tier più oneroso di PlayStation Plus. Ma c'è anche un rovescio della medaglia.

Il colosso nipponico ha infatti confermato che al momento alcuni degli anime targati Crunchyroll saranno disponibili per la visione soltanto in specifici territori selezionati, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda. Niente da fare per l'Italia e la maggior parte dei territori europei almeno per il momento: Sony ha già precisato che "regioni aggiuntive verranno confermate in un secondo momento", dunque non resta che aspettare ulteriori novità nel corso del prossimo futuro.

Al momento non è chiaro quali show targati Crunchyroll sbarcheranno su PS Plus Premium, tuttavia l'annuncio ufficiale ha citato anime quali Eighty Six, Iruma-kun e To Your Eternity che dovrebbero dunque tutti entrare a far parte del catalogo Sony Pictures Core. La scorsa estate Crunchyroll è già sbarcato su Xbox Game Pass Ultimate e si prepara dunque ad allargare ulteriormente i suoi orizzonti con l'arrivo anche nel servizio targato Sony.

A tal proposito, ricordiamo che è ora possibile scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di dicembre 2023, ovvero LEGO 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable.