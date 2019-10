Crusader Kings 2 è gratis su Steam per un periodo limitato

La convention di Paradox Interactive, la cosiddetta PDXCON, prenderà il via a breve, e per festeggiare l'evento il publisher ha deciso di regalare Crusader Kings 2 su Steam per un periodo di tempo limitato, presumibilmente filno al 20 Ottobre, data di chiusura della convention.

Si tratta del gioco base completo e non della demo a tempo, per cui chi fosse interessato può tranquillamente aggiungere il gioco alla propria libreria finché sarà disponibile. Naturalmente c'è tutto un mondo di differenza tra Crusader Kings 2 "liscio" com'è offerto su Steam e ciò che è diventato attualmente, visto che c'è letteralmente una marea di DLC tra cui i giocatori dovranno districarsi, ma anche in questo caso c'è una buona notizia: la maggior parte dei bundle DLC sono in sconto al 50% in questo momento.

Paradox sta anche effettuando un periodo di saldi su Steam, per cui titoli come Age of Wonders: Planetfall e Imperator: Rome sono tutti offerti a prezzo ridotto, così come Prison Architect, Stellaris ed Europa Universalis IV. Per conoscere tutti i giochi in sconto vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Steam.

Che ne pensate? Ne approfitterete?

Per approfondire sul gioco sul nostro sito trovate la recensione di Crusader Kings 2, ma occhio a non farvi catturare dal gioco: un giocatore ha passato 10.000 ore su Crusader Kings 2!