Crusader Kings 2 per PC è gratis su Steam per un periodo limitato

Tempo di regali questo fine settimana: per un periodo limitato, Paradox Interactive ha deciso di offrire gratuitamente Crusader Kings 2, uno dei più apprezzabili titoli del suo catalogo, ancora oggi molto valido, anche se non più recentissimo.

Crusader Kings 2 è gratis su Steam, aggiungendo il gioco alla libreria questo resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo. La promozione è valida solamente per un periodo di tempo limitato, gli sviluppatori però non hanno specificato il termine ultimo dell'offerta, se siete interessati vi consigliamo quindi di approfittarne prima che sia troppo tardi.

Crusader Kings 2 Requisiti

Sistema Operativo: Windows 7, Mac OS, Linux

Processore: Intel Pentium IV 2.4 GHz, AMD 3500

Memoria: 2 GB RAM

Spazio libero su hard disk: 2 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce 8800, ATI Radeon X1900

Il gioco è compatibile con Windows, Mac OS e Linux, la versione in regalo è quella standard, priva quindi di DLC o contenuti aggiuntivi rispetto al gioco base.