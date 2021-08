Crusader Kings 3 arriva su console: annunciato ufficialmente per PS5 e Xbox Series X|S

La classificazione Xbox e PlayStation avvistata soltanto qualche giorno fa costituiva un indizio particolarmente forte, e alla fine è arrivato l'annuncio ufficiale: Crusader Kings III abbandonerà i confini del mondo PC per arrivare anche su console.

Paradox Interactive ha confermato che Crusader Kings III: Console Edition sarà pubblicato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il lavoro di porting è stato realizzato in collaborazione con gli sviluppatori di Lab42, e sarà interessante andare a provare con mano in quale modo lo strategico nativamente concepito per essere fruito tramite mouse e tastiera andrà ad adattarsi ai controlli per console. Il titolo è stato originariamente lanciato su Personal Computer via Steam, Microsoft Store e Paradox Store, e venne incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per PC nel 2020.

"Crusader Kings III su console utilizzerà anche le funzionalità chiave di Xbox Series X|S e PlayStation 5, come tempi di caricamento super rapidi per un'esperienza di gioco senza interruzioni. I giocatori di Xbox Series X|S potranno passare rapidamente dal gameplay alla consultazione di un tutorial su YouTube su come sedare una rivolta contadina. Gli utenti di PlayStation 5 sperimenteranno da soli la meccanica dello stress del gioco, poiché i loro controller DualSense reagiscono fisicamente agli eventi di gioco mentre si svolgono".

Al momento Crusader Kings 3 Console Edition non ha ancora una data di lancio su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In attesa di aggiornamenti da parte di Paradox, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di Crusader Kings 3 per PC.