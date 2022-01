Crusader Kings 3 su console: il nuovo video fissa l'uscita su PS5 e Xbox Series X/S

A conferma dello sviluppo della versione console di Crusader Kings 3, Paradox Interactive e le fucine digitali di Lab42 sfornano un nuovo video che fissa, finalmente, la data di lancio delle prossime iterazioni dell'apprezzata esperienza strategica in salsa medievale.

La versione per console nextgen di Crusader Kings III vanterà tutti i contenuti dell'edizione originaria disponibile da settembre 2020 su PC e Game Pass. Il lavoro svolto da Lab42 si concentrerà ovviamente sulla riformulazione dell'interfaccia e, con esso, sull'adattamento dei controlli per consentire ai patiti del genere un accesso più agevole a ogni menù senza l'ausilio di mouse e tastiera.

Chi vorrà creare una dinastia leggendaria approfittando dell'arrivo su console di questo strategico ad ambientazione medievale, di conseguenza, potrà sfruttare il controller della propria console d'elezione per tessere una fitta tela di matrimoni politici e faide tra casate di nobili, il tutto per ampliare i propri possedimenti con campagne militari e intrighi di palazzo.

La commercializzazione di Crusader Kings 3 è attesa su PlayStation 5 e Xbox Series X/S per il 29 marzo 2022. Nella schermata riepilogativa che campeggia in chiusura del video reveal della data di lancio delle versioni console dello strategico di Paradox trova spazio anche il logo di Xbox Game Pass, ma rimaniamo in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del publisher sull'effettivo approdo della versione Xbox Series X/S nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovate la recensione PC di Crusader Kings III.