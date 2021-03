Crusader Kings 3 giocabile gratis su Steam per tutta la settimana

Paradox ha pubblicato il nuovo DLC Flavor Pack Northern Lords per Crusader Kings 3 e per l'occasione ha reso disponibile gratis il gioco base per tutta la settimana su Steam, una bella occasione per provare questo acclamato gioco di strategia.

Paradox Development Studio ti porta il sequel di uno dei giochi di strategia più popolari di sempre. Crusader Kings III è l'erede di una lunga serie di esperienze nel genere della grand strategy storica e arriva con tante nuove strade con cui portare la tua casata reale al successo.

Si tratta, è bene chiarirlo, di una prova gratis a tempo, per i prossimi quattro giorni Crusader Kings 3 è gratis su Steam, potete avviare il gioco e divertirvi senza limiti fino alla scadenza del periodo indicato, trascorso il quale dovrete acquistare la versione completa per continuare a giocare.

Fino al 21 marzo Crusader Kings III è in offerta a 39.99 euro mentre la Royal Edition costa 67.49 euro, questa edizione include in aggiunta al gioco anche i DLC Fashion of the Abbasid Court, Expansion 1, Northern Lords e il Flavor Pack 2. Infine è possibile acquistare solamente il Pass Espansione con i quattro DLC al prezzo 34.73 euro, tutte le offerte sono valide solamente fino al 21 marzo prossimo.