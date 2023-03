Crusader Kings 3 Tours and Tournaments: annunciata la nuova espansione

Nella giornata di oggi 6 marzo 2023 si è tenuto il Paradox Announcement Show presentato da Xbox, l'evento dedicato alle venture produzioni targate Paradox Interactive. Foriero di tante novità, il palco digitale di questa presentazione ha permesso di mostrare per la prima volta i giochi in arrivo prossimamente.

Insieme all'annuncio dell'avventura strategica The Lamplighters League, oggetto di leak nelle scorse ore, Paradox Interactive ha mostrato il primo trailer di Tour and Tournaments, la nuova espansione dedicata a Crusader Kings III.

"Lo sfarzo dei tornei medievali è solo una parte delle nuove avventure che vi aspettano in Crusader Kings III: Tours and Tournaments. Viaggiate attraverso il vostro regno per controllare i vostri vassalli, o mettete alle strette un potente reggente, mentre prendete decisioni che cambieranno il corso della storia in decine di nuovi eventi in questa espansione del pluripremiato gioco di strategia medievale di Paradox Interactive".

Attualmente non vi è una data d'uscita per il contenuto aggiuntivo di Crusader Kings 3. Tuttavia, la suddetta espansione potrà essere inserita nella propria Wishlist su Steam a partire da oggi. Dunque, almeno per il momento non ci resta che attendere l'annuncio di una finestra temporale nella quale i giocatori potranno finalmente mettere le mani su ciò che Tours & Tournaments ha loro da offrire.