Crusader Kings II: annunciata la nuova espansione Holy Fury

In occasione del PDXCON 2018 ospitato a Stoccolma, Paradox Interactive ha annunciato Holy Fury, una nuova espansione di Crusader Kings II in arrivo su PC entro il 2018. Pubblicato il trailer di annuncio ufficiale: lo trovate in cima alla notizia.

"In Holy Fury, i governanti pagani che riformano la loro religione invece di convertirsi avranno la possibilità di progettare un nuovo Paganesimo Riformato. Una religione di pace o di guerra? Sarai guidato dalle stelle o ti inchinerai ai capricci degli dei sanguinari? Chi guiderà questa nuova chiesa? Costruisci un nuovo credo sulle ceneri delle vecchie credenze." recita la descrizione del DLC data da Paradox Interactive.

Dopo aver annunciato Imperator: Rome e Age of Wonders: Planetfall, dunque, il publisher ha mostrato anche la nuova espansione di Crusader Kings II in arrivo su PC nel corso dell'anno. Holy Fury promette di arricchire ulteriormente il già vasto Crusader Kings II, aggiungendo nuove forme di interazione tra le varie religioni. Ad ogni modo, il DLC sarà accompagnato da un importante aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco base, con l'inclusione di alcune modifiche al funzionamento delle crociate.

Nell'attesa di conoscere la data di uscita definitiva di Holy Fury, vi lasciamo con il trailer riportato in cima alla notizia.