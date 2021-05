Crusader Kings III: in arrivo Royal Court, grande espansione del titolo Paradox

L'evento PDXCON Remixed organizzato da Paradox Interactive parte portandoci un'interessante novità per Crusader Kings III: si tratta della sua prima espansione di ampia portata, Royal Court, che amplierà notevolmente il mondo di gioco offerto dallo strategico di Paradox disponibile dallo scorso settembre 2020 su PC.

L'espansione è descritta in questo modo: "La vita di un re non è tutta rose e fiori. Più ampia è la corte, maggiori sono le richieste poste sulla testa di un sovrano. Vassalli e sottoposti domandano di essere ricevuti, petizioni in qualche modo arrivano nella tua sala del trono, e non abbiamo ancora parlato delle decorazioni interne. Così tanti tessuti. Come guiderai la tua corte?". Come si evince anche da trailer mostrato durante l'evento digitale, la personalizzazione della nostra corte rivestirà un ruolo centrale esattamente come la gestione del popolo e dei suoi problemi, che dovremo gestire con grandissima attenzione in modo tale da mantenere alto l'umore dei nostri sudditi soddisfando le loro richieste. Una corte ben curata, invece, potrebbe attirare l'attenzione di personaggi di prestigio sempre più desiderosi di interagire con noi.

Al momento l'espansione Royal Court non ha una data d'uscita confermata ufficialmente, pertanto è necessario aspettare maggiori chiarimenti da parte di Paradox. Nel frattempo potete leggere la nostra recensione di Crusader Kings 3 per scoprire tutti i dettagli su questo strategico. Sapevate che in Crusader Kings 3 è possibile sedurre il Papa?