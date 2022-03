Crusader Kings III è un successo: vendute oltre 2 milioni di copie su PC

In attesa che Crusader Kings III faccia il suo esordio su PS5 e Xbox Series X/S il prossimo 29 marzo 2022, Paradox Interactive rivela tramite un comunicato ufficiale i grandi risultati commerciali ottenuti dal suo apprezzato strategico a tinte medievali.

Dal suo esordio avvenuto su PC nel settembre del 2020, l'opera ha infatti raggiunto e superato il traguardo delle due milioni di copie vendute: gli autori parlano di tale successo descrivendolo come "uno dei giochi Paradox più veloci a raggiungere tale traguardo", merito non solo delle qualità del gioco base ma anche della sua espansione Royal Court che è stata molto gradita dalla fanbase dell'opera, considerato che a sua volta ha registrato vendite oltre il milione di copie.

"Abbiamo grandi piani per Crusader Kings III, è bello sapere che così tante persone hanno intrapreso questo viaggio con noi", ha detto il director Alex Oitner in merito ai risultati del suo titolo. Il riferimento è indubbiamente alle imminenti versioni console, ma a questo punto non è da escludere il possibile arrivo in futuro di ulteriori espansioni, sebbene si tratti per il momento di semplici ipotesi.

A tal proposito, non perdetevi la nostra anteprima di Crusader Kings III per console, dove illustriamo le caratteristiche e le aspettative sulle future edizioni dell'avvincente titolo strategico.