Crusader Kings III supera i confini PC? Classificato per PS5, Xbox One e Xbox Series X

In attesa dell'esordio della prima grande espansione di Crusader Kings III, battezzata "Royal Court" dal team di sviluppo, potrebbero essere in dirittura di arrivo ulteriori novità per lo strategico.

Un interessante avvistamento cattura infatti l'attenzione della community di appassionati direttamente da Taiwan. L'ente di classificazione locale ha infatti da poco aggiunto al proprio database alcuni riferimenti ad una versione PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S di Crusader Kings III. Il portale del Taiwan Digital Game Rating Committee non riporta invece alcun riferimento in merito ad una versione PlayStation 4 dell'apprezzato strategico.



Proposto dai team di Paradox Interactive, Crusader Kings III è stato accolto con giudizi estremamente positivi da parte della critica videoludica, conquistandosi l'interesse degli appassionati della saga e, più in generale, dei fan delle grandi produzioni di stampo strategico. Una versione console del titolo potrebbe contribuire ad ampliare ulteriormente il successo del gioco, ma per saperne di più sarà necessario attendere eventuali annunci ufficiali da parte del publisher. In questo senso, un possibile palco potrebbe essere rappresentato dagli show Gamescom 2021 e Microsoft.

In attesa di eventuali annunci da parte di Paradox Interactive, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è ovviamente già disponibile una ricca recensione di Crusader Kings III, a firma del nostro Daniele D'Orefice.