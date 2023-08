Fra Cry ha un nuovo boss: scopriamo il curriculum di Drew Holmes

Nonostante abbia sei capitoli alle spalle, oltre a svariati spin-off, il franchise di Far Cry può dirsi tutto fuorché finito. Intenzionata ad offrire un roseo futuro ad una delle sue IP più prestigiose e vendute, Ubisoft ha appena nominato un nuovo capo. Si tratta di Drew Holmes, il suo nome vi dice qualcosa?

Ad annunciare la promozione è stato lo stesso Holmes su LinkedIn, dove ha scritto: "Sono stati un paio di mesi davvero eccitanti. Sono felice di comunicarvi che ho assunto la nuova posizione di IP Director di Far Cry presso Ubisoft! Abbiamo un bel po' di cose in programma".

Holmes è tutto fuorché un nuovo volto per il franchise, al quale è legato già da diverso tempo in qualità di Narrative Lead. A lui si devono, ad esempio, le storie di Far Cry 5 del 2018 e del relativo spin-off Far Cry: New Dawn del 2019. Prima di allora, ha lavorato per due anni con Irrational Games contribuendo alla scrittura di Bioshock Infinite e delle due parti dell'espansione Burial at Sea, e cinque anni con Deep Silver Volition mettendo la sua firma su Saints Row 2, Red Facion Guerrilla, Red Faction Armageddon e Saint Row: The Third.

Un curriculum niente male, vero? Avendo ereditato le redini del franchise, Holmes si trova presumibilmente al lavoro sul vociferato Far Cry 7: ancora non confermato da Ubisoft, il gioco è in realtà già stato oggetto di diversi report.