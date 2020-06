CryEngine: il motore grafico di Crytek si evolve in vista di PS5 e Xbox Series X

Crytek raccoglie il guanto di sfida lanciatogli indirettamente da Epic con il reveal di Unreal Engine 5 su PS5 e conferma di essere al lavoro per evolvere il motore grafico CryEngine in vista dell'approdo sul mercato di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Nell'ultimo diario di sviluppo condiviso da Crytek, i dirigenti dell'azienda tedesca che sta realizzando Crysis Remastered hanno descritto alcune delle importanti novità che accompagneranno il CryEngine nel passaggio alla prossima generazione di console. Ma non solo.

Con la roadmap aggiornata sul futuro di questo celebre motore grafico, i rappresentanti di Crytek spiegano che "stiamo collaborando con Google e ARM per portare il CryEngine su dispositivi mobile. Naturalmente, stiamo anche preparando il CryEngine per proporlo sui prossimi hardware in arrivo (in riferimento a PS5 e Xbox Series X, ndr). Non vediamo l'ora di vedere cosa sarete in grado di sviluppare con CryEngine su dispositivi mobile e, ovviamente, siamo entusiasti di vedere i vostri giochi CryEngine in esecuzione su console più potenti".

La prossima evoluzione in salsa nextgen del motore grafico di Crytek, con ogni probabilità, avverrà attraverso la pubblicazione di update all'attuale CryEngine 5, garantendo così la più ampia compatibilità tra sistemi per chi si sta servendo di questi tool di sviluppo per realizzare titoli da lanciare nei prossimi mesi su sistemi iOS e Android, oltreché su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e, da fine 2020, PlayStation 5 e Xbox Series X.