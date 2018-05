Crying Is Not Enough: il trailer di lancio del survival horror di Storyline Team

Quest'oggi Storyline Team ha pubblicato il trailer di lancio dell'interessante Crying Is Not Enough, survival horror in terza persona in arrivo su PC l'8 giugno. Successivamente, in una data non meglio precisata del terzo trimestre di quest'anno, verrà pubblicato anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Il protagonista dell'avventura, il trentacinquenne Jacob Helten, è alla ricerca della moglie Claire, misteriosamente scomparsa dopo un incidente in automobile. Una donna sconosciuta si presenterà a lui confessandogli di conoscere la posizione della moglie e lo condurrà in uno strano luogo ricco di puzzle da risolvere e nemici da uccidere.

Il trailer di lancio, che potete ammirare in cima a questa notizia, è ricco di scene di gameplay e fornisce un'idea più che precisa sulla tipologia di gioco. In alcuni frangenti, l'atmosfera ricorda molto da vicino quella di Alan Wake, con le dovute differenze. In calce alla notizia trovate invece una serie di screenshot. Per l'occasione, Storyline Team ha anche pubblicato i requisiti di sistema minimi e consigliati.

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7970 3GB o superiore

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

Processore: Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X o superiore

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 480 8GB o superiore

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Ricordiamo che Crying is not Enough verrà pubblicato su PC il prossimo 8 giugno. L'uscita su PlayStation 4 e Xbox One è prevista indicativamente per il terzo trimestre di quest'anno. Stando alla descrizione ufficiale presente su Steam, il titolo non supporta la localizzazione in italiano.