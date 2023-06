Crymachina: è tempo di lottare in un mondo post-apocalittico per diventare 'veri umani'

Tra l'avvento dei grandi annunci dell'Xbx Games Showcase di quest'anno che ha dato vita ad un palinsesto videoludico di tutto rispetto insieme alla Summer Game Fest 2023, questa seconda metà dell'anno continua ad offrirci grandi sorprese in termini di presentazioni. La rovente estate non accenna a placarsi anche nel settore del gaming.

Oltre alle produzioni AAA che tornano a far parlare di sé dopo un lungo silenzio assordante, come nel caso della conferma dell'esclusività di Indiana Jones di Bethesda, emergono nuovi progetti minori che arriveranno prossimamente sulle console dell'ecosistema Sony, PC e non solo: tra questi abbiamo Crymachina, il nuovo Action RPG sviluppato da FURYU Corporations e pubblicato da NIS America Inc che ci porta alla scoperta di una storia dallo stampo post-apocalittico alquanto interessante.

"CRYMACHINA è un gioco di ruolo d'azione in cui ragazze meccaniche lottano per sopravvivere in un mondo post-apocalittico per diventare 'veri umani'. Ma cosa significa essere una "Vera Umana"?

Unisciti ai tre personaggi principali giocabili e combatti in un frenetico RPG d'azione con una miriade di tattiche per personalizzare le tue armi e sfidare i tuoi nemici. Questa commovente storia d'amore, raccontata da esseri sintetici, tirerà le corde del vostro cuore biologico". Le premesse sono più che positive e il momento di verificarlo con mano è abbastanza vicino: Crymachina uscirà il 24 ottobre 2023 in NA su Nintendo Switch, PS4/PS5 e PC.