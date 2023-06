Crypt Custodian: il metroidvania Zelda-like affascina nel video del Guerrilla Collective

Di ritorno dalle atmosfere cyberpunk di Evolutis Duality, il Guerrilla Collective 2023 ci offre l'opportunità di immergerci nell'universo fantasy di Crypt Custodian, un metroidvania Zelda-like sviluppato da Kyle Thompson.

L'avventura in salsa action ruolistica di Crypt Custodian narra le gesta compiute da Pluto, "un gatto dispettoso appena morto che viene catapultato nel Palazzo dell'Aldilà. Dopo un breve e disastroso incontro con il Guardiano dell'Aldilà Kendra, Pluto viene bandito dal palazzo e condannato a ripulire i dintorni degli uffici di Kendra dai mostri... per sempre!".

Tra una battaglia e l'altra, il nostro intrepido (e scapestrato) alter-ego potrà fare amicizia con tutti i fantasmi che vivono fuori dal palazzo dopo esserne stati esiliati: nel corso dell'avventura dovremo ascoltare i loro racconti e scoprire cosa li ha spinti ad affrontare l'eterno esilio dal palazzo.

Come ogni Zelda-like che si rispetti, naturalmente anche il nuovo metroidvania di Kyle Thompson sarà pieno di enigmi, boss epici e ambientazioni ricche di armi, potenziamenti e abilità inedite da sbloccare e abbinare per accedere alle aree più pericolose della mappa. Vi lasciamo al video del Guerrilla Collective, non prima però di informarvi che Crypt Custodian sarà disponibile nel 2024 su PC.