Crypt of the NecroDancer per Nintendo Switch: nuovi screenshot e data di uscita giapponese

Dopo mesi di silenzio, finalmente qualcosa si muove per. Poche ore fa, infatti,ha annunciato la data di uscita giapponese di questa nuova versione.

Il gioco sarà disponibile nella Terra del Sol Levante fra poco più di due settimane, ovvero a partire dal primo febbraio 2018, al costo di 2160 yen (circa 16 euro al cambio attuale). Per il momento non ci sono notizie riguardo l’uscita in Europa e Nord America, tuttavia è probabile che a breve ne sapremo di più. Nell’attesa, in calce alla notizia vi proponiamo una serie di screenshot inediti di Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition pubblicati sulle pagine di Famitsu. Sulle nostre pagine potete consultare anche la recensione della versione PC.