CryptoZoo, il gioco di Logan Paul è uno scam? Il wrestler si difende dalle accuse

Coffeezilla si è scagliato contro CryptoZoo, gioco basato su Crypto e Blockchain sponsorizzato e promosso da Logan Paul. Secondo Coffezilla, il gioco semplicemente non esiste e per questo si tratterebbe di puro e semplice scam.

Sono passati più di due anni dai primi teaser di CryptoZoo e ad oggi non c'è ancora alcuna traccia del gioco, inoltre alcune testimonianze raccolte dalla fonte parlano di milioni di dollari persi nel progetto da parte dei finanziatori, per la maggior parte fan e seguaci dello stesso Logan Paul.

Logan Paul in passato ha presentato CryptoZoo come "un gioco divertente capace di farvi guadagnare denaro" ma a quanto pare le cose non sono andate esattamente così dal momento che inoltre due anni gli sviluppatori non hanno mai lanciato una build giocabile e questo nonostante i finanziamenti milionari ricevuti sull'onda del boom delle Crypto e degli NFT nel 2020 e 2021.

L'influencer e wrestler ha parlato di uno sviluppo problematico, rivelando anche come il codice sorgente di CryptoZoo sia ostaggio di uno sviluppatore scappato in Svizzera e che avrebbe chiesto come riscatto un milione di dollari. La persona in questione in realtà ha raccontato una storia diversa e fa sapere di non essere mai stato pagato per il suo lavoro su CryptoZoo e in questo secondo una seconda testimonianza di un altro sviluppatore conferma la mancanza di pagamenti da parte di Paul.

Ai microfoni di Kotaku, Logan ha dichiarato che la storia raccontata da Coffeezilla non è vera e presto si scoprirà la verità sulla vicenda. Quando? Il 3 gennaio, durante la prossima puntata di Impaulsive, il podcast più ascoltato al mondo ideato e condotto proprio da Logan Paul.