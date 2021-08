Crysis 2 e 3 pronti a tornare: la Remastered avrà il Ray Tracing, ma solo su PC

Dopo aver offerto un nuovo video dedicato a Crysis 2 Remastered, la redazione di Digital Foundry ha avuto l'opportunità di rivolgere alcuni interrogativi agli sviluppatori di casa Crytek.

Nel corso di un'interessante chiacchierata, questi ultimi hanno avuto modo di offrire diversi dettagli su quelle che saranno le caratteristiche delle riedizioni del secondo e terzo capitolo della saga. In particolare, arriva la conferma del supporto al Ray Tracing da parte di Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered. Tuttavia, la feature potrà essere sfruttata solamente dall'utenza PC, con le community di PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch che non avranno invece modo di testare i due rifacimenti al massimo delle loro potenzialità. Anche il pubblico PC, tuttavia, dovrà dimostrare pazienza: Crytek ha infatti confermato che molte delle migliorie previste saranno abilitate in Crysis 2 Remastered solamente in fase di supporto post lancio, tramite una patch DX11.

Al momento, la Crysis Trilogy non dispone di una data di lancio precisa, con il debutto della riedizione attesa su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso dell'autunno di quest'anno. In attesa di offrire maggiori informazioni, il team di Crytek ha comunque ribadito di star ancora dedicando le proprie energie anche al primo Crysis Remastered. In particolare, gli sviluppatori sono al lavoro su di una patch che possa migliorare le performance della CPU su PC.