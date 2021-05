Crysis 2 Remastered sta per arrivare? Il teaser di Crytek non sembra lasciare dubbi

Crysis Remastered non è riuscito a convincere appieno la critica, ma ha comunque permesso ai giocatori più giovani di apprezzare una pietra miliare del genere sparatutto, rinomato, oltre che per le sue qualità ludiche, anche per quelle di natura tecnica che hanno messo in ginocchio la maggior parte dei PC di inizio millennio.

Sembra che i ragazzi di Crytek stiano ora compiendo l'ovvio passo successivo, ovvero rimasterizzare anche il secondo capitolo della serie. Non è ancora arrivato un annuncio ufficiale, ma il nuovo teaser non sembra lasciare spazio a dubbi. La compagnia tedesca ha appena condiviso attraverso i suoi canali social uno screenshot palesemente tratto da un Crysis 2 con una grafica pompata, che ritrae Alcatraz a Times Square mentre fronteggia un temibile Ceph tripode: si tratta di una scena tratta dalla quindicesima missione del gioco, che ricordiamo essere ambientato in una New York devastata dall'esercito alieno. L'immagine è stata pubblicata a 24 ore di distanza un altro teaser, ossia la frase "Un tempo mi chiamavano Prophet", tratta proprio dai primi momenti della campagna di Crysis 2.

Gli indizi disseminati da Crytek ci appaiono chiarissimi, dunque è altamente probabile che l'annuncio ufficiale di Crysis 2 Remastered sia dietro l'angolo. La certezza l'avremo nei prossimi giorni, nel frattempo vi ricordiamo che Crysis Remastered ha anche ricevuto il supporto a PS5 e Xbox Series X.