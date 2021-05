Crysis 2 Remastered: nuovo messaggio criptico di Crytek, Collection in arrivo?

Esattamente una settimana fa un teaser di Crytek lasciava intendere l'arrivo di Crysis 2 Remastered. Adesso lo studio ha pubblicato un altro post criptico sul canale Twitter ufficiale dedicato alla serie.

Si tratta di una nuova immagine senza contesto, stavolta però ripresa da Crysis 3 e non dal secondo capitolo. In aggiunta, subito dopo, un "3" senza nessun tipo di spiegazione. Ciò ha immediatamente dato via a voci ed ipotesi che i teaser recentemente diffusi da Crytek su Twitter lascerebbero intendere che il team abbia in programma la realizzazione di una possibile Collection della trilogia in versione rimasterizzata, o in alternativa l'annuncio delle riedizioni aggiornate di Crysis 2 e 3 che si andrebbero così ad aggiungere a Crysis Remastered uscito nel 2020.

Ovviamente siamo ancora nel campo delle semplici ipotesi e bisogna aspettare che gli sviluppatori rivelino in maniera definitiva il significato dei tweet sospetti degli ultimi giorni. Tutto lascia comunque intendere che la serie di Crysis stia per fare nuovamente ritorno in qualche forma per la gioia dei fan, con possibile esordio su PC e tutte le attuali console in commercio. In attesa di novità potete rileggere con noi la recensione di Crysis Remastered versione PS4 ed immaginare come potrebbe rivelarsi un lavoro analogo anche per i due capitoli successivi.