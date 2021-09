Crysis 2 Remastered: ottime performance su Nintendo Switch, l'analisi di Digital Foundry

A poco più di un mese dall'arrivo della Crysis Remastered Trilogy, i ragazzi di Digital Foundry hanno pubblicato una nuova analisi della versione per Nintendo Switch del secondo capitolo della saga, Crysis 2 Remastered.

Il video dei celebri tecnici britannici inizia ricordando ai giocatori la "pesantezza" del titolo originale e le difficoltà riscontrate dalle console dell'epoca, Xbox 360 e PlayStation 3: sulle vecchie piattaforme Crysis 2 non riusciva infatti a mantenere un framerate costante, rimanendo abbondantemente sotto i 30 fps e crollando spesso sotto la soglia dei 20 fps. Insomma, l'esperienza di gioco era fortemente condizionata da performance pessime.

Con la versione rimasterizzata Crytek sembra aver migliorato la situazione, in particolare su Nintendo Switch. Considerando l'aumento di risoluzione e la nuova veste grafica (che Digital Foundry paragona, nel caso specifico, a quella originale per PC), Crysis 2 Remastered può essere promosso a pieni voti: il framerate rimane ancorato a 30 fps anche nelle situazioni più movimentate, consentendo quindi la massima giocabilità. Il tutto tenendo conto della versione Gold del codice testato: secondo DF infatti la patch del day one potrebbe migliorare ulteriormente le cose.

Solo qualche settimana fa Digital Foundry aveva testato la versione Switch di Crysis 3 Remastered, riscontrando ottimi risultati. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la Crysis Remastered Trilogy uscirà il 15 ottobre su PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.