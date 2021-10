Crysis 2 Remastered si presenta su PC: requisiti minimi, consigliati e migliorie

Ormai alla vigilia del debutto della nuova versione dello shooter, il team di Crytek ha celebrato il traguardo con la pubblicazione del trailer di lancio di Crysis 2 Remastered.

La riedizione sarà disponibile a partire da domani, venerdì 15 ottobre, su console e PC. Proprio in merito a quest'ultimo hardware, il team di sviluppo ha ora pubblicato i requisiti minimi e consigliati per ospitare il ritorno del super soldato in Nanotuta. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli, così come proposti da Epic Games Store:

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64-Bit;

CPU: Intel Core i5-3450 oppure AMD Ryzen 3;

RAM: 8 GB;

Memoria: 20 GB;

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 TI oppure AMD Radeon 470;

Requisiti Consigliati:

Sistema Operativo: Windows 10 64-Bit aggiornato all'ultima versione;

CPU: Intel Core i5-7600k e superiore oppure AMD Ryzen 5 e superiori;

RAM: 12 GB;

Memoria: 20 GB;

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 TI oppure AMD Radeon Vega 56;

Nella sua versione PC,supporterà molteplici migliorie, tra le quali possiamo citare il supporto all'HDR, funzioni di Temporal Anti Aliasing, potenziamento del sistema di illuminazione e di resa delle ombre. Presenti all'appello anche oltre 150 miglioramenti di performance per CPU e GPU, con supporto al DLSS NVIDIA.Ricordiamo che nella medesima giornata di esordio di Crysis 2 Remastered, saranno pubblicati anchee l'intera, che raccoglie le nuove versioni delle tre avventure in un unico bundle.