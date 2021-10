Crysis 2 Remastered in un trailer a pochi giorni dal lancio: benvenuti nel futuro

A pochissimi giorni dal lancio di Crysis Remastered Collection, fissato per il 15 ottobre, Crytek ci ha regalato un assaggio dei lavori di rimasterizzazione del secondo capitolo della serie con un trailer di Crysis 2 Remastered.

"Benvenuto nel futuro, figliolo". Il filmato, interamente catturato su PC, ci ha rimesso nei panni di Alcatraz per catapultarci in una New York completamente devastata dall'attacco dei Ceph, fornendoci al contempo un assaggio dei miglioramenti grafici operati dagli sviluppatori di Saber Interactive, che si sono occupati dei lavori di rimasterizzazione.

Crysis 2 Remastered, ricordiamo, verrà pubblicato assieme a Crysis 3 Remastered il prossimo 15 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, e sarà ovviamente compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I due giochi potranno essere acquistati a 29,99 euro l'uno, ma verranno offerti anche come parte della Crysis Remastered Collection: quest'ultima, venduta a 49,99 euro, includerà l'intera trilogia, quindi anche il primo capitolo rimasterizzato lanciato lo scorso anno. Possiamo aspettarci una risoluzione dinamica in grado di spingersi fino a 4K su PS5 e Xbox Series X, modelli di armi, personaggi e ambienti migliorati, illuminazione potenziata e texture in alta definizione con dettagli più nitidi.