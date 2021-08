Crysis 3 Remastered, un altro piccolo miracolo su Switch? L'analisi di Digital Foundry

Dopo averci proposto un filmato interamente dedicato a Crysis 2, i tech enthusiast di Digital Foundry hanno concentrato il proprio sguardo sul terzo capitolo della serie sparatutto Sci-Fi di Crytek, dedicato in particolar modo all'edizione Switch,

Dopo il già ottimo lavoro svolto con il primo episodio uscito in edizione rimasterizzata lo scorso anno, sembra che Saber Interactive sia pronta a regalare un degno lavoro anche con Crysis 3. Digital Foundry si dice molto soddisfatta dei risultati raggiunti finora, ottenuti anche grazie alla scalabilità insita nel gioco originale:

"Ci sono un paio di buoni motivi per cui Crysis 3 Remastered funziona bene su Switch, ed il primo è dovuto alla inizia flessibilità del titolo originale. Sì, il gioco di Crytek del 2013 è mostruosamente impegnativo alle sue impostazioni più alte, ma eliminando i migliori preset risulta essere molto più gestibile su una gamma più ampia di kit - e non dimentichiamo che c'era una versione del gioco che funzionava Xbox 360 e PlayStation 3. Sì, non girava particolarmente bene, ma c'era una base e, in effetti, la versione Switch è stata ampliata rispetto a queste versioni del gioco". Richard Leadbetter di DF continua precisando che l'edizione Switch risulta migliore delle versioni PS3 e Xbox 360 in termini di anti-aliasing, livello di dettaglii e aggiunta dell'illuminazione globale in tempo reale. Crysis 3 Remastered beneficia sulla console di Nintendo delle tecniche di risoluzione dinamica e riesce a raggiungere come picco in modalità docked i 900p come risoluzione nativa a 30 fotogrammi al secondo.

Per Digital Foundry si tratta insomma di un nuovo piccolo miracolo da parte di Saber Interactive, per quanto il port di The Witcher 3: Wild Hunt rimanga ad oggi quello più degno di nota prodotto dallo studio.