Crysis 4 o Crysis Remaster? Lo sparatutto dalla grafica incredibile sta per tornare

Quanto una serie particolarmente amata manca dalla scena videoludica per un lungo periodo, basta veramente poco per infiammare gli animi degli speranzosi appassionati, in spasmodica attesa di nuove produzioni.

Su questo fronte, il 2020 ha già regalato un grande evento: la saga di Half-Life è infatti tornata a risplendere grazie alla Realtà Virtuale, come illustrato dal nostro Giuseppe Arace nella sua recensione di Half-Life: Alyx. Il ritorno di Valve, tuttavia, potrebbe non essere l'unica sorpresa che questa nuova annata videoludica porterà con sé.

A sollevare il velo del dubbio è un apparentemente innocuo Tweet pubblicato sul social network dall'account Twitter ufficiale di Crysis. Quest'ultimo riporta solamente la dicitura "Receiving Data" / "Ricezione di dati in corso". Se già l'affermazione risulta piuttosto sospetta, vale la pena sottolineare che l'account Twitter del brand di Crytek risultava completamente silente de ben quattro anni, con l'ultimo cinguettio risalente al 2016.



Come facilmente prevedibile, tali circostanze hanno infiammato le aspettative del pubblico, che ora sperano che nel bizzarro Tweet si celi un indizio legato all'annuncio di un nuovo Crysis. Le opzioni finora più gettonate dalle speculazioni sono un nuovo capitolo, incarnato in un Crysis 4, oppure una Remastered. Per discutere di queste ipotesi, la Redazione di Everyeye vi propone un video dedicato: come sempre, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news oppure sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!