Crysis 4: la grafica dello sparatutto next gen s'intravede nel nuovo trailer

Lo sviluppo del già annunciato Crysis 4 procede spedito, come conferma Crytek condividendo un nuovo trailer che mostra delle scene dietro le quinte del lavoro che la software house tedesca sta portando avanti per dare forma al prossimo, ambizioso capitolo dell'ormai storica serie FPS.

"Il nuovo Crysis sta arrivando", esordisce Crytek nel messaggio condiviso sul proprio sito ufficiale per invitare tutti i talenti del settore a partecipare allo sviluppo del quarto capitolo 'maggiore' della saga sparatutto.

Il team tedesco spiega infatti di essere impegnato nella ricerca di personale per sviluppare Crysis 4 e la nuova iterazione del motore grafico CryEngine. Ad accompagnare questa nuova tornata di assunzioni troviamo il video che campeggia a inizio articolo, nel quale è possibile osservare degli scampoli in-engine dello stesso Crysis 4 che ritraggono il protagonista intento a combattere dei soldati nemici all'interno di un'ambientazione urbana non meglio specificata.

Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovate il nostro speciale su Crysis 4 e le aspettative per il nuovo sparatutto next gen in sviluppo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.