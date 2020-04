Crysis 4 o Remaster, annuncio in arrivo? Lo suggerisce un tweet

A sorpresa, l'account Twitter di Crysis ha pubblicato un tweet che lascia intendere l'arrivo di novità importanti per la serie: Electronic Arts si sta forse apprestando ad annunciare un nuovo capitolo di Crysis, o forse un remaster o un remake?

Come potete vedere a fondo pagina, il tweet pubblicato dall'account ufficiale di Crysis è telegrafico quanto eloquente.

Quello che si legge è "Receveing Data", messaggio che ammicca all'arrivo di novità importanti per Crysis. Il dato curioso è che l'account di Crysis non pubblicava un nuovo tweet dal lontano 2016: per interrompere quattro anni di silenzio, dunque, è lecito attendersi uno di quegli annunci che fanno fare i salti di gioia ai fan?

Forse Electronic Arts si sta preparando ad annunciare Crysis 4, oppure un remaster o remake dei capitoli precedenti? A tal proposito, ricordiamo che verso la fine del 2019 EA aveva rivelato l'intenzione di puntare sui remaster in futuro, argomentazione che poggerebbe senz'altro a favore per il possibile remaster di Crysis.

Potrebbe trattarsi anche dell'annuncio di un nuovo capitolo inedito, magari pensato per PS5 e Xbox Series X in vista della next gen? Per saperlo, a questo punto, non rimane che attendere ulteriori dettagli dagli sviluppatori. Voi cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.