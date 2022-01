Crysis 4 annunciato da Crytek: è ufficiale, ecco il primo teaser! - Aggiornata

Con l'ottobre dello scorso anno, si è concluso il percorso di aggiornamento della celebre saga Crytek, con la pubblicazione della Crysis Remastered Trilogy su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

AGGIORNAMENTO: I canali social occidentali di Crytek hanno confermato l'esistenza di Crysis 4. La comunicazione è stata diffusa con il breve teaser trailer che potete visionare in apertura a questa news. Piuttosto criptico, il filmato non ha svelato alcun dettaglio preciso sul progetto.



Segue la notizia originale.



Ora, sembra che l'intera operazione sia servita al team di sviluppo per ravvivare l'interesse del pubblico nei confronti della sua celebre saga shooter. L'obiettivo? Proporre un nuovo capitolo inedito per l'IP! Questo, almeno, è il quadro che emerge in seguito ad un interessante avvistamento, che potrebbe aver svelato in anticipo l'annuncio di Crysis 4.

Dall'account social di Crytek China attivo sulla piattaforma cinese Bilibili, ha infatti trovato diffusione l'immagine che potete visionare direttamente in calce a questa news. Quest'ultima, che mostra un elmo poggiato a terra, si accompagna ad un messaggio in lingua cinese, che parrebbe proprio confermare l'esistenza di un Project Crysis 4. L'annuncio viene presentato dall'account come un festeggiamento in vista del Capodanno Lunare e dell'inizio dell'Anno della Tigre. Al momento, tuttavia, non sembrano sussistere ulteriori conferme ufficiali, ad eccezione della già citata comunicazione effettuata da Crytek China.



Per saperne di più, non resta dunque altro da fare che attendere chiarimenti da altre divisioni di Crytek. Nel frattempo, però, sperare non costa nulla: che cosa vorreste vedere in azione in un Crysis 4?