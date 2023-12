Che fine ha fatto Crysis 4, è ancora in sviluppo? Buone notizie da Crytek

Sono ormai trascorsi quasi otto mesi dall'ultimo video di Crysis 4 con scampoli di gameplay e in tanti si chiedono se il progetto di Crytek sia ancora in sviluppo. Dalle colonne di MP1st, il General Manager di Crytek David Fifield condivide dei piccoli ma importanti aggiornamenti sul prossimo capitolo della serie FPS.

A due anni dall'annuncio ufficiale di Crysis 4, le esigue informazioni diffuse fino ad oggi dalla software house teutonica hanno infatti spinto molti appassionati a temere per il futuro stesso di questo progetto, o comunque per un'attesa che sembra essere ancora lunga.

A tal proposito, Fifield ha colto l'opportunità offertagli dai giornalisti di MP1st per rassicurare i fan e fornire loro dei chiarimenti sull'effettiva portata di questo sparatutto in prima persona: "Crysis 4 è attualmente ancora in fase di sviluppo. Non solo, abbiamo anche un grande team che ci sta lavorando! Condivideremo ulteriori aggiornamenti sul progetto a tempo debito".

Le brevi ma circostanziate dichiarazioni del General Manager di Crytek lasciano quindi presagire l'arrivo (si spera a breve) di un nuovo aggiornamento sullo sviluppo di Crysis 4, in virtù del 'grande team' che vi sta lavorando e, conseguentemente, delle ambizioni che ne accompagnano la realizzazione in funzione della popolarità di questo franchise.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli (e spezzoni di gameplay) dagli sviluppatori tedeschi, vi consigliamo di restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo nostro approfondimento su Crysis 4 e le nostre aspettative sullo sparatutto nextgen di Crytek.