Crysis 4, tra sogno e realtà: nuovi indizi su un FPS tripla A di Crytek

Dopo aver pubblicato lo scorso anno Hunt: Showdown e Crysis: Remastered, ci sono pochi dubbi sul fatto che Crytek stia concentrando i propri sforzi creativi su dei nuovi progetti pensati per la next-gen.

A confermare questa tesi, è recentemente emerso online un nuovo annuncio di lavoro della software house tedesca, che si dice in cerca di nuovi collaboratori per la creazione di un "progetto tripla A non ancora annunciato". Interessante notare come il candidato, che si inserirà all'interno del team in qualità di Game Designer, debba avere come requisito fondamentale una "forte passione per il gaming, e preferibilmente per gli FPS sandbox".

Un indizio che ci conduce immancabilmente al nome di Crysis 4: un nuovo capitolo della serie sparatutto Sci-Fi è agognato da diverso tempo ed è possibile che Crysis Remastered sia stato realizzato proprio per sondare l'interesse del pubblico nei confronti del franchise. Tuttavia, Crytek non si è mai sbottonata circa la propria volontà di proseguire o meno la saga sparatutto con una nuova iterazione.

Crytek è stata vittima di un leak trapelato online lo scorso mese di novembre, secondo il quale la casa di sviluppo sta attualmente lavorando a Crysis Next, un Battle Royale che supporterà fino a 100 giocatori. Ad affiancare questo progetto, ci sarebbero anche Hunt Mobile, Robinson The Journey 2 e Ryse Next, ma nulla di quanto emerso dal leak ha trovato conferme ufficiali ad oggi. Non ci resta insomma che attendere eventuali annunci da parte degli sviluppatori.