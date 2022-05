Crysis 4: è ufficiale, avrà lo stesso Game Director di Hitman 3

È trascorso ormai qualche mese dall'annuncio ufficiale di Crysis 4, il nuovo capitolo della popolare serie Crytek di cui però non si conoscono ancora i dettagli. In attesa di saperne di più sul progetto, il team di sviluppo ha deciso di rendere pubblico il nome del Game Director.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato dai canali social ufficiali di Crytek:

"Siamo felici di annunciare che Mattias Engstrom, noto al pubblico per aver ricoperto il ruolo di Game Director di Hitman 3 presso IO interactive, si è unito questa settimana alla famiglia di Crytek per lavorare al quarto capitolo di Crysis in qualità di Game Director."

Purtroppo il tweet è sparito pochi minuti dopo la sua pubblicazione, indice probabilmente del suo arrivo online a causa di un banale errore umano. In ogni caso l'informazione è ormai ufficiale e in molti sono più che felici di sapere che il gioco è nelle mani di Engstrom, il quale ha svolto un ottimo lavoro con Hitman 3 e ha contribuito a risollevare le sorti di IO Interactive, team diventato solo da poco tempo indipendente.

Aspettando di vedere Crysis 4 in movimento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Hitman 3, l'ultimo capitolo della nuova trilogia con protagonista l'Agente 47.