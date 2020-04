Crysis, aspettando la Remastered: le qualità che hanno reso lo shooter una leggenda

Anticipato da alcuni intriganti indizi e teaser disseminati dal team di sviluppo, il mese di aprile 2020 ha infine visto l'annuncio di Crysis Remastered per PC e console.

L'iconico shooter targato Crytek è dunque pronto per fare ritorno sulla scena videoludica in una nuova edizione, che includerà novità sul fronte del comparto tecnico, tra asset migliorati e nuovi effetti particellari. La versione PC della remastered potrà persino beneficiare del supporto alla tecnologia del Ray Tracing.

In attesa di poter testare con mano l'esito degli sforzi compiuti per riportare Crysis su piattaforme gaming di attuale generazione, la Redazione di Everyeye ha deciso di cogliere l'occasione per ricordare e rievocare le qualità che hanno reso lo shooter firmato Crytek una vera e propria leggenda. Spaziando tra la celebre eccellenza del comparto tecnico, il titanico sforzo compiuto dal team di sviluppo in direzione di un maggior fotorealismo nel settore videoludico e le caratteristiche di gameplay, abbiamo dunque confezionato un video interamente dedicato al titolo. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!

In chiusura, ricordiamo che Crysis Remastered non includerò modalità multiplayer e che il gioco approderà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Al momento non è stata offerta una data di uscita specifica, ma la finestra di lancio del gioco resta fissata per l'estate 2020.