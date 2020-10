Crysis Battle Royale, Ryse nextgen e Robinson 2: nuovo leak sui giochi Crytek in sviluppo

Con una serie di messaggi condivisi su ResetEra e Twitter, il leaker conosciuto sui social come PocketProtos ha fornito tutta una serie di indiscrezioni sui possibili giochi in sviluppo presso Crytek, l'azienda tedesca che ha dato origine alle proprietà intellettuali di Far Cry, Crysis e Ryse.

In base a quanto precisato dal sedicente insider di Crytek, queste informazioni proverrebbero direttamente dalla software house teutonica e ne dovrebbero illustrare la strategia perseguita nello sviluppo delle proprie IP più importanti.

La lista stilata dal leaker comprende quindi tutti quei giochi che, a suo dire, sarebbero stati pianificati da Crytek, ma senza precisare se si tratta di titoli attualmente in sviluppo o di progetti accantonati.

Ad ogni modo, tra i giochi segnalati troviamo Crysis Next, Crysis VR, Hunt Mobile, Ryse Next e Robinson 2. Di questa lista, il più interessante (e documentato) e Crysis Next: PocketProtos pubblica infatti un passaggio della scheda illustrativa di questo titolo nextgen che lo descrive come "un battle royale free to play dove centinaia di giocatori devono fronteggiarsi in combattimenti frenetici".

Sempre a detta del leaker, l'ipotetico Crysis nextgen in salsa battle royale dovrebbe fornire anche "un'ampia customizzazione estetica, una Nanotuta con poteri adattivi e un'ambientazione spettaclare in un mondo immersivo creato. Il franchise di Crysis ha tutto ciò che occorre per primeggiare nel settore dei battle royale, come il gameplay, lo stile, il setting e la produzione di alto valore".



Come di consueto, vi invitiamo a prendere questo ipotetico leak con le molle e a considerarlo per ciò che è, ossia un'indiscrezione non corroborata da alcuna prova e che, proprio per questo, potrebbe rivelarsi totalmente infondata.