Crysis Next sarà un Battle Royale? Un leak svela anche Crysis VR e Ryse 2

Un leak ha svelato quelli che sembrano essere i molti progetti in fase di sviluppo negli studi di Crytek e pronti a vedere la luce nei prossimi anni. Tra questi troviamo (accomunati da un nome in codice) Crysis Next, Crysis VR e Ryse Next.

Crysis Next dovrebbe essere un Battle Royale Free to Play con supporto fino a 100 giocatori e numerose possibilità di personalizzazione mentre Crysis VR è un mecha shooter in Realtà Virtuale, del quale però non sappiamo assolutamente nulla, almeno per il momento.

Il leak cita anche Hunt Mobile, Robinson The Journey 2 e Ryse Next, quest'ultimo apparentemente il sequel di uno dei giochi di lancio di Xbox One nel 2013. Purtroppo non ci sono dettagli ma secondo quanto riportato Crysis VR verrà lanciato nel 2021 mentre Crysis Next e Hunt Mobile usciranno probabilmente rispettivamente nel 2022 e 2021, le finestre di lancio di Robinson 2 e Ryse Next sono invece avvolte nel mistero.

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato da Crytek e non è escluso che la compagnia tedesca possa aver rivisto i suoi piani su alcuni progetti e sulle finestre di lancio citate.