Crysis Next: è questo il primo video del battle royale cancellato di Crytek?

Una fuga d'informazioni dai server di Crytek avvenuta sul finire dello scorso anno ha reso pubblici una serie di progetti in via di sviluppo presso lo studio e non ancora annunciati.

Oltre a giochi come Crysis VR, Hunt Mobile, Ryse Next e Crysis VR, figurava anche un certo Crysis Next, descritto come un nuovo battle royale free-to-play per 100 giocatori con numerose opportunità di personalizzazione, poteri adattivi legati alla nanotuta, combattimenti visivamente spettacolari e gameplay ad alta velocità. Nei documenti del leak Crysis Next veniva indicato come cancellato, ma in queste ore ha cominciato a circolare in rete un video di gameplay presumibilmente tratto da un build incompleta del gioco.

Il filmato, che potete visionare in apertura di notizia, è stato volutamente modificato per farlo somigliare allo storico video leak di Halo 4, ma colui che l'ha diffuso assicura la sua autenticità. Noi chiaramente non possiamo in alcun modo verificarla, dunque ci limitiamo ad osservare il gameplay acerbo di un videogioco palesemente non completo e mai annunciato ufficialmente. Crytek, dal canto suo, continua a rimanere in silenzio, quindi non sappiamo cosa sta bollendo in pentola nei suoi studi.